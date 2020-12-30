Trabzonspor gol yollarındaki sorunu çözmek için transferde gaza bastı. Yunan basınındaki habere göre Bordo Mavililer, AEK'nın Hırvat forveti Marko Livaja,'yı istiyor. Oyuncunun sözleşmesi önümüzdeki Haziran ayında bitiyor ancak AEK da oyuncusunu kaybetmek istemiyor. Yunan kulübü 27 yaşındaki forvete senelik 1 milyon eurodan 4 senelik anlaşma önerdi. Trabzonspor'un oyuncuya teklif yaptığı belirtiliyor ancak transferin devre arasında gerçekleşmesi için Yunan kulübüne bonservis ödenmesi gerekiyor. Bordo Mavililer'in teklifiyle ilgili ise herhangi bir rakam ya da detay verilmedi.

Tarafların transfer için sezon sonunu mu yoksa devre arasını mı bekledikleri konusu da belirsiz. Livaja bu sezon AEK formasıyla 18 maça çıktı ve 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.











