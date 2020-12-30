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Trabzonspor'dan transferde Marko Livaja atağı

Trabzonspor transfer haberi... Sörloth'un ayrılmasından sonra Djaniny, Afobe ve Stiven Plaza gibi oyuncuları kadrosuna katan ancak bir türlü istenilen performansı alamayan Trabzonspor'dan yeni hedef Marko Livaja, rakip ise oyuncunun kendi kulübü AEK...

30 Aralık 2020, Çarşamba 19:41 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan transferde Marko Livaja atağı

Trabzonspor gol yollarındaki sorunu çözmek için transferde gaza bastı. Yunan basınındaki habere göre Bordo Mavililer, AEK'nın Hırvat forveti Marko Livaja,'yı istiyor. Oyuncunun sözleşmesi önümüzdeki Haziran ayında bitiyor ancak AEK da oyuncusunu kaybetmek istemiyor. Yunan kulübü 27 yaşındaki forvete senelik 1 milyon eurodan 4 senelik anlaşma önerdi. Trabzonspor'un oyuncuya teklif yaptığı belirtiliyor ancak transferin devre arasında gerçekleşmesi için Yunan kulübüne bonservis ödenmesi gerekiyor. Bordo Mavililer'in teklifiyle ilgili ise herhangi bir rakam ya da detay verilmedi.

Tarafların transfer için sezon sonunu mu yoksa devre arasını mı bekledikleri konusu da belirsiz. Livaja bu sezon AEK formasıyla 18 maça çıktı ve 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.


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