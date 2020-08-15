Trabzonspor'dan transferde Ivan Marcone harekatı

Trabzonspor transfer haberi... Trabzonspor, Boca Juniors’lı Ivan Marcone için harekete geçti. Arjantin basınının iddiasına göre Bordo-Mavililer, 30 yaşındaki orta saha için bir sene kiralama ve maçların yarısında oynarsa 2 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu teklif etti. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.

15 Ağustos 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan transferde Ivan Marcone harekatı

Obi Mikel ve Badou Ndiaye’nin ayrılığı, Jose Sosa’nın da durumunun belirsiz olması nedeniyle orta sahayı yeniden kurmak isteyen Fırtına’da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Bordo-Mavililer ön libero bölgesi için rotayı Arjantin’e kırdı. Boca Juniors forması giyen İcan Marcone’nin peşine düşen Karadeniz temsilcisi temaslara başladı. 30 yaşındaki oyuncu için maliyet araştırması gerçekleştiren Bordo- Mavililer, Tangocular’a ilk teklifini de sundu.

5 milyon Euro istiyorlar

Arjantin basınında çıkan haberlere göre Trabzonspor, tecrübeli oyuncu için bir sene kiralama ve maçların yüzde 50’sinde oynarsa 2 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu teklif etti. Ancak Sarı- Lacivertliler’in bu teklifi düşük bulduğu ve kapıyı 5 milyon Euro’dan açtığı belirtildi. Haberde pazarlıkların kıran kırana devam ettiği de yazıldı.


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