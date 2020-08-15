Trabzonspor'dan transferde Ivan Marcone harekatı
Trabzonspor transfer haberi... Trabzonspor, Boca Juniors’lı Ivan Marcone için harekete geçti. Arjantin basınının iddiasına göre Bordo-Mavililer, 30 yaşındaki orta saha için bir sene kiralama ve maçların yarısında oynarsa 2 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu teklif etti. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.
Obi Mikel ve Badou Ndiaye’nin ayrılığı, Jose Sosa’nın da durumunun belirsiz olması nedeniyle orta sahayı yeniden kurmak isteyen Fırtına’da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Bordo-Mavililer ön libero bölgesi için rotayı Arjantin’e kırdı. Boca Juniors forması giyen İcan Marcone’nin peşine düşen Karadeniz temsilcisi temaslara başladı. 30 yaşındaki oyuncu için maliyet araştırması gerçekleştiren Bordo- Mavililer, Tangocular’a ilk teklifini de sundu.
5 milyon Euro istiyorlar
Arjantin basınında çıkan haberlere göre Trabzonspor, tecrübeli oyuncu için bir sene kiralama ve maçların yüzde 50’sinde oynarsa 2 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu teklif etti. Ancak Sarı- Lacivertliler’in bu teklifi düşük bulduğu ve kapıyı 5 milyon Euro’dan açtığı belirtildi. Haberde pazarlıkların kıran kırana devam ettiği de yazıldı.