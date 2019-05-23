Trabzonspor'dan transferde Alexandru Epureanu bombası

Trabzonspor, Medipol Başakşehir’in Moldovalı stoperi Alexandru Epureanu'nun peşine düştü. Bordo mavililer, Epureanu’nun tecrübesi ve çok yönlülüğünden faydalanmak istiyor.

23 Mayıs 2019, Perşembe 08:31
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Trabzonspor'dan transferde Alexandru Epureanu bombası

Genç yıldızlardan kurulu kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, transferde sürpriz bir ismin peşine düştü: Alexandru Epureanu.

Ülkemizde 5 yıldır Medipol Başakşehir forması giyen ve gösterdiği performansla futbol otoritelerinin beğenisini kazanan Epureanu'nun kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. 32 yaşındaki Moldovalı stoperin, Sosa örneğinde olduğu gibi tecrübesi ile gençlere faydalı olacağına inanan yönetim, aynı zamanda çok yönlü oyun stili ile de defansa büyük katkı yapacağını düşünüyor.

24. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan 32 yaşındaki savunmacının yokluğu Başakşehir'e pahalıya mal olmuştu. Bu 9 maçlık seride 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Başakşehir 3 yenilgi ile şampiyonluk yarışına da havlu attı.

(Sabah)

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