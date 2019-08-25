Trabzonspor'un Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan transfer dönemini özetledi.

İyi bir operasyon yaptıklarını belirten Doğan, “2019-20 sezonu öncesinde 17 futbolcuyu kadromuza kattık. Bu oyunculardan üçü serbest statüde, ikisi kiralık. Ödediğimiz bonservis, kiralama ve imza bedeli toplamda 36 milyon TL. Kadromuza yeni katılan oyuncuların bu sezonki maaş ücretlerinin toplamı 44 milyon TL” dedi.

Yenilerin maaşı gidenlerden

8 oyuncuyla yollarını ayırdıklarını dile getiren Ertuğrul Doğan, “Bu oyuncular için bu sene 39.8 milyon TL ödeyecektik. Toplamda ise 62.1 milyon TL’lik bir maliyetten kurtulduk” ifadelerini kullandı.

Maaş bütçesinde büyük bir yer açan Fırtına, yeni gelen isimlerin alacaklarını bu havuzdan karşılayacak ve mali anlamda sıkıntı yaşamayacak.

17 isme 80 milyon TL

Doğan, Yusuf Yazıcı’nın, Fransız ekibi Lille’e rekor satışından ise 110 milyon 250 bin TL’yi kasaya koyduklarını belirtti. Trabzonspor böylece 2019-20 sezonu öncesinde mali anlamda artıya geçti.

Yeni gelen 17 isim için toplamda 80 milyon TL bütçe ayıran Fırtına, sadece Yusuf’un gidişi ile 110 milyon TL kazandı. Karadeniz ekibi, bu transfer döneminde 17 futbolcuyu kadrosuna katmasına rağmen 30 milyon TL kâr yaptı.