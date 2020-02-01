Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlık koltuğuna oturmasının ardından transfer politikasını değiştiren Trabzonspor yaptığı hamlelerle tüm futbolseverlerden alkış almıştı. Yusuf Yazıcı başta olmak üzere sattığı isimlerden ciddi bir gelir elde etmesine rağmen kadrosuna kattığı oyuncular için yüksek bonservis ücretleri ödemekten kaçınan Bordo-Mavililer bu transfer döneminde de adeta ders verdi.

İngiliz ekibi Stoke City’den Badou Ndiaye’yi yalnızca 176 bin Euro’ya (1.1 milyon TL) kiralayan Karadeniz ekibi orta sahasına seviye atlattı. Fırtına, Kayseri’den ayrılan ve bonservisi elinde olan Bilal Başacıkoğlu’nu da ücret ödemeden transfer etti.

Guilherme 1.5 yıllık

Bordo-Mavililer asıl dersi transferin son günü olarak dün verdi. Bombaları tek tek patlatan Trabzonspor, Manoel Messias, Manuel Da Costa ve Guilherme’yi art arda açıkladı. Guilherme’yi 1.5 yıllığına kiralayan Fırtına, Brezilyalı oyuncunun kulübü Alvarenga’ya sadece 140 bin Euro (947 bin TL) ödeyecek. Messias için Cruzeiro’ya hiçbir ücret vermeyecek olan Karadeniz devi, Da Costa’yı da bedelsiz olarak takıma kazandırdı.

Guilherme cep yakmadı

Guilherme: Transferi büyük ses getiren Brezilyalı oyuncu, yarım sezonda sadece 450 bin Euro (2.9 milyon TL) kazanacak. Sambacı önümüzdeki sezon ise 1.1 milyon Euro’yu (7.3 milyon TL) cebine koyacak. Guilherme’nin maaşı, tam da takım ortalaması seviyesinde. Bordo-Mavili yönetim hem bu yetenekteki hem de bu kadar gözde olan bir ismi bu rakama aldığı için hayli avantajlı.

Bilal sudan ucuz

Bilal: Genç oyuncu, Trabzonspor’dan Türk Lirası (TL) üzerinden maaş alacak. Gurbetçi futbolcu yarım sezon için 162.5 bin TL’lik sembolik bir ücrete imza atarken, önümüzdeki sezon 2.7 milyon TL, 2021-22 sezonunda ise 2 milyon TL ücret kazanacak.

En maliyetlisi Ndiaye

Ndiaye: Fırtına’nın kadrosuna kattığı en maliyetli isim... Senegalli yıldız, yarım sezon için Bordo-Mavililer’den 1 milyon Euro (6.6 milyon TL) garanti ücret alacak. Ancak başarılı oyuncunun geçen sezon Galatasaray’da senelik 2.7(17.9 milyon TL) milyon Euro kazandığı biliniyor. Buna göre Ndiaye, Aslan’dan aldığı ücretin çok altında bir rakama Karadeniz ekibi ile sözleşme imzaladı.

Messias'a bonservis yok

Messias: Messias, 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına Bordo-Mavi renklere imza attı. Brezilyalı stoper yarım dönem için 400 bin Euro (2.6 milyon TL), opsiyonun kullanılması halinde gelecek sezonlarda senelik 1.2 milyon Euro’ya (7.9 milyon TL) oynayacak. Öte yandan Messias için kiralama bedeli de ödenmedi.

Costa oynadığı kadar alacak

Da Costa: 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalayan Faslı savunmacı sezonun ikinci yarısı için sadece 40 bin Euro (265 bin TL) garanti ücret alacak. Costa oynadığı maç başına ise 25 bin Euro (165 bin TL) kazanacak. 33 yaşındaki oyuncu en az 10 maçta 11 başlarsa sözleşmesi bir yıl uzayacak. Opsiyonun kullanılması durumunda Costa, 450 bin Euro (2.9 milyon TL) net ve maç başı 4 bin Euro’yu (26 bin TL) cebine koyacak.