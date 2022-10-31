Trabzonspor 'da takımın yeniden toparlanması için hedef gösterilen kasım ayı öncesi ön transfer görüşmeleri sonuçlandı. Yönetim ile teknik ekip arasındaki temaslarda, yerli takviyesi kararı çıktı.

Hedef 9 günde 9 puan!

Trabzonspor, perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi son maçında Ferencvaros’u ağırlayacak. 3 gün sonra yine Akyazı’da zorlu Konyaspor mücadelesi var. 11 Kasım’da ise Ankaragücü deplasmanına gidilecek. Trabzonspor, 9 günde oynayacağı 3 maçı da kazanıp, hem Avrupa’da yoluna devam etmek hem de Süper Lig’de zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor.

Süleyman Cebeci göz dolduruyor

Trabzonspor U19 Takımı, önceki gün Altınordu ile 2-2 berabere kalırken, Süleyman Cebeci 1 gol, 1 asistlik performansıyla yine fark yarattı. 19 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, bu sezon 9 maçta 8 gol, 5 asistlik istatistik yakalarken, U19’da çıktığı toplam 50 maçta 21 kez rakip fileleri havalandırdı, 27 de gol pası verdi. Süleyman’ın önümüzdeki süreçte A takımda düzenli idmanlara çıkması bekleniyor.





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Bakasetas, UEFA Avrupa Ligi'nde tarihe geçti

Trabzonspor 'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas tarihe geçti... 5 grup maçında da skor katkısı yapan, 2 gol, 4 asistle Avrupa Ligi'nde ön plana çıkan tecrübeli oyuncu, 2-1 kaybedilen Kızılyıldız karşılaşmasında attığı frikik golüyle Fırtına'nın tek sayısını kaydetmişti. 34.3 metreden atılan bu gol Kupa 2'nin grup aşamasında en uzak mesafeden kaydedilen frikik oldu. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta 7 gol, 7 asistle tam 14 gole direkt katkı verdi.

İki yıldız transfer hedefinde

Kayserispor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Onur Bulut ve çok uzun zamandır ismi Trabzonspor ile anılan Efecan Karaca ilk hamleler olacak. Yönetim, bu iki isim için de bir planlama yapmayı düşünüyor.

Ayrıca yurt dışında yeteri kadar süre bulamayan milli oyuncuların yanı sıra, sezonun ilk yarısında takımlarında çıkış yapan ve maliyet olarak çok yüksek rakamlar talep edilmesi beklenilmeyen isimlerle de görüşme yapılacak. (Sabah)







