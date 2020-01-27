Trabzonspor’dan TFF’ye Nwakaeme itirazı
Trabzonspor'da yönetim, Denizlispor karşılaşmasında kırmızı kart gören Anthony Nwakaeme'nin cezasının Malatyaspor maçının ertelenmesiyle sıradaki karşılaşma konumuna gelen Fenerbahçe maçında uygulanmaması için harekete geçti.
Trabzonspor, Denizlispor karşısında kırmızı kart gören Anthony Nwakaeme için harekete geçti.
Nijeryalı oyuncunun haksız yere oyundan atıldığını düşünen ve karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan’ın da bunu kabul ettiğini ifade eden Bordo-Mavililer, bu yanlışlığın giderilmesi adına Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu’na itirazda bulundu.
Kartın iptalini isteyen Fırtına, bu isteklerinin kabul görmemesi halinde cezanın Fenerbahçe maçında değil, erteleme karşılaşmasında uygulanmasını talep edecek.