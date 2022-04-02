Süper Lig 'de yarın Beşiktaş 'ı konuk edecek olan lider Trabzonspor için flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kamulaştırılacağı öne sürülmüştü.

Bu iddia gündeme bomba gibi düşerken, Bordo-Mavililer'de bu duruma sessiz kalmadı. Fırtına'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin kamulaştırılacağı yönündeki haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut tesislerimiz, kulübümüzün adıyla bütünleşmiş en önemli varlıklarından biri olup vazgeçilmezimizdir" ifadelerine yer verildi.





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