Süper Lig 'in 7. haftasında Trabzonspor 2-0 geriye düşmesine rağmen Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Bordo-Mavili ekip sahasında kaybetmeme serisini 28 maça yükseltti.

En son 8 Mart 2021’de Akyazı’da bir lig maçı ( Alanyaspor ) kaybeden Fırtına, o günden bu yana hiç bir rakibine boyun eğmedi. Bordo-Mavililer, Gaziantep galibiyetiyle taraftarı önünde kaybetmeme unvanını 28 maça çıkardı.

Trabzonspor, en son böylesine uzun bir seriyi 1994-1996 yılları arasında Şenol Güneş yönetiminde yakalamıştı. Tarihi seriye ortak olan Fırtına, bir sonraki iç saha maçını 10 Ekim’de Kasımpaşa ile oynayacak



