Trabzonspor 'un yeni transferlerinden Gbamin yavaş yavaş vitrine çıkmaya başladı. Orta alana dinamizm getiren başarılı oyuncuyu teknik direktör Abdullah Avcı, perşembe günü Ferencvaroş maçında Marek Hamsik ile birlikte görevlendirecek. Mücadele gücü ve oyunu yönlendirme yeteneğiyle ön plana çıkan 26 yaşındaki ön liberonun transferini taraftarlar tam isabet olarak yorumladı. Yetenekli oyuncu da yavaş yavaş ritmini artırarak faydalı işlere imza atacağını söyledi. (Sabah)