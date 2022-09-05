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Trabzonspor'dan tam isabet transfer: Jean-Phillippe Gbamin

Trabzonspor'un Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean-Phillippe Gbamin, gösterdiği performansla dikkat çekerken yavaş yavaş takıma adapte olduğunu ortaya koyuyor.

05 Eylül 2022, Pazartesi 08:23 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan tam isabet transfer: Jean-Phillippe Gbamin

Trabzonspor 'un yeni transferlerinden Gbamin yavaş yavaş vitrine çıkmaya başladı. Orta alana dinamizm getiren başarılı oyuncuyu teknik direktör Abdullah Avcı, perşembe günü Ferencvaroş maçında Marek Hamsik ile birlikte görevlendirecek. Mücadele gücü ve oyunu yönlendirme yeteneğiyle ön plana çıkan 26 yaşındaki ön liberonun transferini taraftarlar tam isabet olarak yorumladı. Yetenekli oyuncu da yavaş yavaş ritmini artırarak faydalı işlere imza atacağını söyledi. (Sabah)

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