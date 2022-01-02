Trabzonspor 'un stoper arayışları yabancı oyuncu ağırlıklı devam ederken Türkiye içerisinden de yerli alternatiflerle görüşmeler yapılıyor. İki kulüp arasında sözlü olarak yapılan görüşmelerde Adana Demirspor, Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak veya Yusuf Sarı'yı takasta istedi.

Stoper için öncelikle yabancı ve tecrübeli bir oyuncu arayışı içerisinde olan Trabzonspor'un bu ihtimallerin gerçekleşmemesi durumunda Samet Akaydın için resmi bir hamle yapabileceği ifade edildi.

470 BİN EURO VERDİLER

Kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu sezon başında Keçiörengücü'nden 470 bin euro bonservis ücretiyle transfer edilmişti.

Samet Akaydin, hava toplarındaki başarısıyla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 475 bin euro. (Takvim)