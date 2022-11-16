Geçen sezonu çifte kupa ile tamamlayan sezon başında da takımını Trezeguet, Eren Elmalı, Maxi Gomez, Enis Bardhi, Umut Bozok, Marc Bartra, Doğucan Haspolat, Lahtimi, Yusuf Yazıcı, Naci Ünüvar ve Larsen'le güçlendiren bordo mavililer, Süper Lig 'in 14. haftası geçildiğinde beklentilerin uzağında kaldı.

Süper Lig'de 23 puanla 7. sırada bulunan Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı devre arası için transfer listesini oluşturmaya başlıyor. Özellikle takıma alternatif isimleri kazandırmaya çalışan tecrübeli çalıştırıcı ilk hedefini belirledi.

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TRANSFER HAREKATI BAŞLADI

Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın ara transfer dönemi için takviye işaretinde bulunmasının ardından birçok oyuncunun ismi de Bordo- Mavililer ile anılmaya başladı.

HEDEF ERDAL RAKİP

Marek Hamsik ile rekabet edebilecek bir orta saha arayışı içerisinde olan Trabzonspor’a, Malmö ile sözleşmesi 31 Aralık’ta kontratı bitecek Makedon futbolcu Erdal Rakip’in önerildiği bildirildi.

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OLUMLU RAPOR

Geçen sezon Malmö formasıyla 35 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcunun, bu önerinin ardından kulüp yetkilileri tarafından da takip edildiği ve hakkında olumlu raporlar yer aldığı belirtildi.

PREMİER LİG'E GİTTİ AMA...

Futbola Malmö’de başlayan Erdal Rakip, 2018’de bedelsiz transfer olduğu Benfica tarafından 6 aylığına Premier Lig ekibi Crystal Palace’a kiralandı. Ancak burada da hiç forma giyemeyen Erdal Rakip, 2018-19 sezonu ara transfer döneminde tekrar Malmö’ye döndü. Makedonya ve İsveç pasaportları olan Erdal, 2018’de Abdülkadir Ömür karşılığında Lisandro Lopez ile birlikte Benfica tarafından Trabzonspor’a önerilen iki futbolcudan biriydi.



