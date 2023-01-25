Alanyaspor mağlubiyeti sonrası Başakşehir ve İstanbulspor engellerini aşarak 35 puana yükselerek 5. sırada yer alan Trabzonspor , zirve yarışındaki iddiasını sürdürüyor. Ligde ve kupada yoluna devam eden, kadrosunu güçlendirmek adına bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Karadeniz devinde sürpriz bir isim gündeme geldi. Edin Visca’nın bir kez daha uzun süreli sakatlanması nedeniyle harekete geçen Bordo Mavililer, Boşnak yıldızın vatandaşını gözüne kestirdi. İşte Trabzonspor'daki son gelişmeler...

KUPADA RAKİP ANKARAGÜCÜ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finaldeki Fırtına'nın rakibi MKE Ankaragücü oldu. Tek maç eleme usulüne göre ve Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı çeyrek final müsabakası 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta oynanacak. Karadeniz devi, Başkent ekibini elemesi halinde Galatasaray -Başakşehir eşleşmesinden tur atlayan ekip ile yarı finalde karşılaşacak. Bordo Mavililer, yarı finale kalması halinde ilk maçını deplasmanda oynayacak.









İLGİNÇ İSTATİSTİK ORTAYA ÇIKTI

Bu sezon ligde 5. sırada yer alan Trabzonspor adına ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu sezon evinde oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. 17 gol atıp, filelerinde 4 gol gören Trabzonspor, 24 puanla sahasında en çok puan toplayan takım konumunda yer aldı.

İZİN BİTTİ İDMAN ZAMANI

İstanbulspor karşısında alınan galibiyetin ardından hazırlıklarına ara vermeden başlayan Fırtına, dünü ise izinli olarak geçirmişti. Bordo-Mavililer, bir günlük aranın ardından çalışmalarına bugün başlayacak ve Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

BAKASETAS'IN REKORUNA SON 2!

Bordo-Mavili ekibin maestrosu Anastasios Bakasetas, bu sezon rekor kırmaya hazırlanıyor. Fırtına'ya geldiği günden bu yana ol takımın en istikrarlı isimlerinden biri an Yunan orta saha oyuncusu, 28 maçta 11 gol ve 9 asistlik katkı verdi. 29 yaşındaki yıldız, son olarak 2019-2020 sezonunda Alanyaspor forması giydiği dönemde 21 gole katkı vermişti. Bakasetas, Trabzonspor forması altında sezonun geri kalanında lig ve kupada 2 gole daha katkı yaparsa, kariyer rekoruna imza atmış olacak.









VISCA'NIN YERİNE HOTIC

Trabzonspor, sakatlık geçiren ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Edin Visca'nın yerini dolduracak ismi Belçika'da buldu. Visca'nın vatandaşı olan, Cercle Brugge forması giyen Dino Hotic, Trabzonspor'un gündemine geldi. Bordo-Mavililer, bu sezon Belçika Ligi'nde 4 gol atıp, 1 de asist yapan 27 yaşındaki oyuncu için devreye girdi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu için girişimlere başlayan Fırtına, transferi bitirmek adına teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onayını aldı.

SOMUT ADIMLAR ATILACAK

Karadeniz temsilcisi, kulübünün tüm sözleşme uzatma ısrarını geri çeviren yıldız isim için hafta sonuna kadar somut adımlar atacak. Birçok takımın radarında olan Dino Hotic, 10 numara ve sağ kanatta oynayabiliyor. Çok yönlü bir hücumcu olmasından ötürü listeye giren Dino Hotic'e Türkiye'den farklı taliplerin de olduğu ifade ediliyor.

A MİLLİ TAKIM TERCİHİ BOSNA HERSEK

Maribor altyapısından yetişip uzun yıllar A Takım formasını da giydikten sonra Belçika'da Cercle Brugge'e transfer olan Dino Hotic, altyaş kategorilerinde Slovenya Milli Takımı'nda oynamıştı. A Milli Takım tercihini ise Bosna-Hersek Milli Takımı'ndan yana kullanan oyuncu, ülkesi için de 4 kez şans buldu. Dino Hotic, 94 kez sahaya çıktığı Belçika Ligi'nde ise 16 gol atıp 15 de asist yaptı. Skorer kimliğinin yanı sıra sürati ve birebirlerdeki etkili performanslarıyla dikkat çeken oyuncunun maliyetinin de uygun olması Trabzonspor'un iştahını kabartıyor.

ELNENY SÜRPRİZİ

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da orta saha için ayrıca sürpriz bir ismin önerilmesi dikkat çekti. Daha önce ülkemizde Beşiktaş 'ta forma giyen, bir dönem Galatasaray'ın gündemine gelen, şu anda ise İngiliz devi Arsenal'de mücadele eden Mohamed Elneny, menajerler aracılığı ile önerildi. Fakat Karadeniz ekibinin, Mısırlı ön liberoya sıcak bakmadığı bildirildi.







