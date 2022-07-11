Denswil, Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Trezeguet’yi renklerine bağlayan Trabzonspor ’d a ana gündem stoper... Hem Başkan Ahmet Ağaoğlu hem de teknik direktör Abdullah Avcı, kısa zamanda savunma takviyesini gerçekleştirmek istediklerini söylerken, Slovenya kampı bitmeden transferin yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda dört koldan görüşmelerini sürdüren Fırtına, Dedryck Boyata için hamle yaptı. Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Hertha Berlin’in Belçikalı stoperi, ciddi şekilde hedefte. Alman ekibiyle temas kuran Bordo-Mavililer, 2.5 milyon Euro’luk bonservis bedelini gözden çıkardı. Bu teklife, farklı bonusların da eklenmesi bekleniyor. Belçika Milli Takımı’nın da formasını terleten 31 yaşındaki Boyata konusunda kısa zamanda sıcak gelişmeler yaşanabilir.

Kaan’a bonuslarla 4 milyon

Onun yanı sıra Getafe’den Djene ve Real Betis’ten Bartra hala gündemde. İki futbolu için dirsek teması sürüyor. Kaan Ay han’d a ise son kozlar oynanıyor. 3.5 milyon Euro’yu gözden çıkartan ve rakamı bonuslarla 4 milyon seviyelerine kadar yükselten Tr abzonspor, Sassuolo’dan yine olumsuz yanıt almıştı. Milli stoper için son bir hamle yapılması beklenirken, bu transferde Galatasaray da ciddi şekilde devrede.