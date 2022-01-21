Trabzonspor , QNB ile forma kol sponsorluğunun uzatıldığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Şirketimiz ile QNB Finansbank A.Ş. arasında forma kol sponsorluğunu kapsayan üç yıllık yeni bir anlaşma yapılmıştır.

2022/23, 2023/24 ve 2024/25 sezonlarını kapsayacak olan sözleşme uyarınca, QNB Finansbank A.Ş., A Takımımızın oynayacağı tüm müsabakalarda giyeceği formaların sağ kolunda, TFF ve UEFA talimatları çerçevesinde, logosunu bulundurma hakkına ve bir takım diğer reklam haklarına sahip olacaktır. QNB Finansbank A.Ş., işbu sözleşme karşılığında şirketimize üç yıl için peşin olarak toplam 13.570.000.-TL + KDV ödeyecektir.