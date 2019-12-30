Ligde ilk devrenin bitmesinin ardından Trabzonspor’da ilk hedef, iç transfer olacak. Bordo-Mavililer, takımın yıldızlarından Joao Pereira, Filip Novak ve Jose Sosa ile sözleşme yenilemek için harekete geçecek. Sosa ve Pereira’ya 1 yıllık yeni teklif yapılması beklenirken Novak’a ise daha uzun süreli bir öneri sunulacağı edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Bu doğrultuda Fırtına’nın başkanı Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, önümüzdeki günlerde 3 ismin transferi için masaya oturacak.

Sonra dış transfer...

Tarafların kısa süre içerisinde bir araya geleceği öğrenilirken devre arası kampının sonuna kadar resmi açıklanmanın yapılması bekleniyor. İmzalar atıldıktan sonra ise Karadeniz ekibi, dış transfere yönelecek. Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp’in, “Listemizdeki oyunculardan biri. Görüştük ve süreç devam ediyor” dediği Badou Ndiaye için de gaza basılacak.

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