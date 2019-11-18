Bordo-mavililer, gösterdiği performans ile alkış alan Sörloth için 2 yıllık kiralama süresinin sonunu beklemeden, C.Palace ile masaya oturacak ve bonservisini alacak

6 MİLYON EURO AMA..

Trabzon’da Sörloth alarmı. Bordo-mavililer, sezon başı transfer edilen ve 2 yıllığına kiralanan Norveçli golcü Sörloth’un gösterdiği başarılı performans sonrası bonservisini erken almayı kararlaştırdı. İngiliz ekibi Crystal Palace’den iki yıllığına kiralanan ve 750 bin euro ödenen Sörloth, 2020-21 sezonunda resmi maçların % 50’sinde ilk 11’de başlarsa 6 milyon euroya bonservisi alınabilecekken,

Trabzonspor bu rakamı biraz daha aşağıya çekip oyuncunun bonservisini erken almak istiyor.

8 GOL ATTI

Trabzonspor’un devre arası olmazsa sezon sonu C.Palace ile görüşerek 3-4 milyon euroluk bir teklif ile bonservisini almak istediği Sörloth’un da bordo-mavili takımda kalmak istemesi transferin kolaylaştırıcı etkeni olarak görülüyor. Sörloth, Trabzonspor ile çıktığı ligde 11 maçta 6 gol, 3 asist yaparken, Avrupa Ligi'nde de 8 maçta 2 gol, 1 asisti var. Norveç Milli Takımı'nda henüz istediği süreleri alamayan Sörloth, yine de 3 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Sörloth, bir süredir devlerin takibinde

İngiliz temsilcisi Crystal Palace’tan 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralanan 23 yaşındaki Sörloth’un Avrupa’nın önemli kulüpleri tarafından takip edildiği belirtildi. Sörloth’un temsilcisi Mathieu Markaroglu, Sörloth’un Trabzonspor’da kısa sürede kalitesini gösterdiğini ifade ederek, “Onu takip eden kulüpler var ama o, bütün önceliğini Trabzonspor olarak belirlemiş durumda. Ailesi de kendisi de Trabzon’da oynadığı için çok mutlu. Gollerine devam ederse Trabzonspor’un satın alma opsiyonunu kullanması sürpriz olmaz” dedi. (Günebakış)