Son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından Trabzonspor ’da transferin 1 numaralı hedefi olan Edin Visca için şartlar sonuna kadar zorlanıyor. Adım adım teklifini artıran Bordo-Mavililer, 3-3.5 milyon Euro seviyelerine çıkarken, bu rakama sezon sonu için şampiyonluk bonusu da eklendi. Başkanlar düzeyinde görüşme yapılırken, teknik direktör Abdullah Avcı da transferde bizzat devrede. 10 yıldan fazla çalıştırdığı Başakşehir’den kolaylık bekleyen Avcı, işi çözmek için elinden geleni yapıyor.

Otelde gece görüştüler

Ancak Başakşehir cephesi, transferi kızıştırmaya çalışıyor. Başkan Göksel Gümüşdağ’ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la da önceki gece bir otelde görüştüğü ve aynı İrfan Can Kahveci transferinde olduğu gibi rakamı daha yüksek bir noktaya çekmeye uğraştığı öğrenildi. Fakat burada Visca’nın kararı da önemli. Ekonomik anlamda daralmaya giden Başakşehir’in Visca’yı satmak istediğini Trabzonspor Yönetimi net şekilde biliyor. Dolayısıyla onların şartlarından ziyade, Visca’nın tercihi burada kilit nokta.

2025’e kadar kontratı var

Boşnak yıldız, eski hocası Abdullah Avcı ile çalışmak istiyor ve şampiyonluk yolunda zirvede ezeli rakiplerine tarihi farklar atan Trabzonspor’un güçlü kadrosunun bir parçası olmaya sıcak bakıyor. Aksi takdirde Visca Başakşehir’de kalsa bile 2025’e kadar garanti kontratı olduğu için takımdaki tavan ücreti kazanmaya devam edecek. Bu da Başakşehir’in işine gelmiyor. Dolayısıyla Visca’nın, Başkan Göksel Gümüşdağ ile 1-2 gün içinde yapacağı konuşma transfer sürecini doğrudan etkileyecek.