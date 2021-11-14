Yaz döneminde olduğu gibi devre arası transferinde de erkenden çalışmalara başlayan Bordo-Mavililer, eksik bölgeleri güçlendirmek için düğmeye bastı. Teknik direktör Abdullah Avcı, öncelikle Gervinho’nun çapraz bağ sakatlığı sonrası üst seviye bir kanat oyuncusu ve sol bek istiyor. Geniş bir liste üzerinden ilerleyen Trabzonspor ’da, sezon başında gündeme gelen Cristian Tello öncelikli hedeflerden. İspanyol yıldızın yanı sıra Alanyaspor ’dan Davidson ve Efecan Karaca radarda. Listedeki bir diğer isim ise; Edin Visca. 2 senedir hemen her transfer döneminde adı Trabzonspor’la anılan Boşnak yıldızı, eski hocası Abdullah Avcı takımdan görmek istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, şartların oluşması halinde Visca ile yeniden çalışmayı hedefliyor.

Kolay değil ama...

Ancak bu transfer hiç kolay değil. Başakşehir’le sözleşmesini 2025’e kadar uzatan Visca, İstanbul ekibinin en kilit oyuncusu konumunda. Özellikle Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra performansı artan 31 yaşındaki yıldız, çıktığı 12 lig maçında 2 gol, 8 asistlik skor katkısı gösterdi. Belözoğlu da en önemli hücum silahını devre arasında kaybetmek istemiyor. Fakat Trabzonspor cephesi, Visca için şartları zorlayacak. Bu noktada, oyuncunun tavrı da belirleyici olacak.

2011’de Abdullah Avcı’nın Başakşehir’e getirdiği Visca, Süper Lig’in en istikrarlı ve aynı zamanda en yüksek skor katkısı gösteren isimlerinin başında geliyor.