Sağ stoper transferinde üst düzey isimlere yönelen Bordo- Mavililer, yeni bir liste üzerinden görüşmeleri sürdürüyor. 3-4 isimle temasta olan Trabzonspor ’a, Manchester United’ın savunmacısı Axel Tuanzebe de yazıldı. Geçtiğimiz haftalarda adı Bordo- Mavili kulüple anılan Tuanzebe, önceki sezon 2 kulüpte kiralık olarak oynadı. Aston Villa ve Napoli’de görev yapan 24 yaşındaki Kongo asıllı İngiliz stoper, takımda düşünülmüyor. Ada basını, Trabzonspor’un Tuanzebe konusunda harekete geçeceğini ve Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Düzenli oynamak istiyor

Manchester United’ın altyapısından yetişen Tuanzebe, 1.85 boyunda ve sağ stoperin yanı sıra sağ bekte de görev yapabiliyor. Kariyeri boyunca 124 resmi maça çıkan başarılı oyuncu, artık istikrarlı şekilde forma giyebileceği bir takımda kariyerine devam etmek istiyor.