Trabzonspor'da son dakika transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fırtına, harekete geçti. Stoper ve orta sahaya takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Kızılyıldız’dan Vujadin Savic, Grozny’den Wilker Angel ve Krasnodar’dan Charles Kabore için ilk temasları kurdu. Ayrıca takımdan ayrılacak oyuncular konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRABZONSPOR'DAN TRANSFER HAREKATI!

Devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fırtına, harekete geçti. Stoper ve orta sahaya takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Kızılyıldız’dan Vujadin Savic, Grozny’den Wilker Angel ve Krasnodar’dan Charles Kabore için ilk temasları kurdu.

Ligin ikinci yarısı için zirve hesapları yapan Trabzonspor, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Savunma hattını kuvvetlendirmeyi hedefleyen Bordo- Mavililer, 4 Ocak’ta açılacak transfer dönemi için stoper bölgesinde Rusya’da Grozny forması giyen Wilker Angel ile Sırbistan’da Kızılyıldız’da oynayan Vujadin Savic’le ilk temasları kurdu. Ön liberoya da yine Rusya’da forma giyen Krasnodar’ın yıldızı Charles Kabore’ye teklif götürmeye hazırlanan Fırtına, 3 oyuncuyla masaya oturacak.

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Onur Kıvrak ile Burak Yılmaz’ı göndermeye hazırlanan ve iki ismin toplam 36 milyon TL’lik maliyetini transfere kullanmayı planlayan Bordo- Mavililer, Kabore, Savic ve Angel’i, bu şekilde kadrosuna katmayı hedefliyor. 4 Ocak’ta bu 3 isim için harekete geçecek olan Fırtına, transferleri bir an önce bitirerek, 6 puan gerisinde olduğu lider Başakşehir ile aradaki farkı kapatma ve zirve yürüyüşünü sürdürme peşinde.

TRABZONSPOR'DAN NGADJUİ HAREKATI!

Devre arasında stoper ve ön libero takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, arayışlarını sürdürürken, gündeme Michael Ngandeu Ngadjui ve Charles Kabore isimleri geldi.

Slavia Prag’da forma giyen 28 yaşında ve 1.90 boyundaki Senegalli stoperin menajerler tarafından yönetime önerildiği ortaya çıktı. Bordo-Mavililer, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın değerlendirmesi sonrası Ngadjui konusundaki son kararını verecek.

Çek ekibi ile 2020’ye kadar sözleşmesi olan Senegalli stoperin bonservis ücretinin 1 milyon euro civarında olduğu kaydedildi. Bu arada Trabzonspor’un sezonu kapatan Onazi’nin yerine düşündüğü Krasnodar’lı Charles Kabore’nin 5 milyon euroluk bonservis bedelini fazla bulduğu ve transferinden vazgeçtiği ortaya çıktı. (Star)

TRABZONSPOR'DA KABORE GÜNDEMDE!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken öncelik, Onazi'nin sezonu kapatması sonrası ön libero bölgesine verilecek. Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman'ın isteği üzerine transfer çalışmalarına devam ediyor. Krasnodarlı Charles Kabore için girişimler başlıyor.

Kabore'nin ön libero dışında stoperde de oynayabiliyor olması onu daha da cazip kılıyor. Trabzonspor 4 milyon Euro'luk bonservisi indirmeye çalışacak.

ZEKİ YAVRU VE OLCAY ŞAHAN GÖNDERİLİYOR

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, devre arası transfer döneminde Olcay Şahan ve Zeki Yavru'ya gelecek olan tekliflere açık olduklarını söyledi.

Haluk Şahin, yönetim kurulu olarak karar aldıklarını belirterek, "Başkanımız ve yönetim kurulumuzla bir karar aldık. Futbolcularımız Olcay Şahan ve Zeki Yavru için gelecek transfer tekliflerine açığız” dedi.

Futbol artık büyük bir endüstri haline geldiğini belirten Şahin, "Elinizdekileri satabiliyor veya yeni oyuncular alabiliyorsunuz. Olcay Şahan’ın da Zeki Yavru’nun da kalitesini biliyoruz. Ancak futbol bir takım oyunu. Bazen aldığınız futbolcular bu oyuna uyum sağlayamayabiliyor. Belki bu futbolcularımız farklı farklı takımlarda Trabzonspor’da sergilediğinden daha üst düzey performans ortaya koyacaktır. Haliyle ara transfer döneminde bu futbolcularımız için gelecek her türlü teklifi değerlendirerek kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda karar vereceğiz" diye konuştu.

Olcay Şahan bu sezon Trabzonspor formasıyla 14 karşılaşmada forma giyerken 1 gol 4 asist ile oynadı. 27 yaşındaki Zeki Yavru ise sadece 4 karşılaşmada forma şansı bulabildi.

TRABZONSPOR'A SEHİC ÖNERİLDİ!

Onur Kıvrak'ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaleyi genç Uğurcan Çakır'a emanet eden Trabzonspor'da tecrübeli isim arayışları devam ederken, menajerler vasıtasıyla İbrahim Sehic önerisi geldi.

30 yaşındaki Bosna Hersekli eldiveninin, kulübü Erzurumspor'la sorun yaşadığı ve ayrılmak istediği öğrenildi. Bordo-mavili yönetimin, Sehic'in Erzurum'la sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle bu transfere sıcak bakmadığı ve mesafeli yaklaştığı öğrenildi.