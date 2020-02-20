Trabzonspor kulübü, bugün gündeme gelen dört büyük kulüp Trabzonspor , Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanlarının TSYD çatısı altında toplantı yapacağı yönündeki haberlere yönelik resmi sitesinden açıklama yaptı. İşte açıklama metni;

Kamuoyuna duyuru | Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin internet sitesinde dört kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine dair bir açıklama yayınlanmıştır. Bahse konu organizasyonla ilgili tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır.

Futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu belirtirken, diğer kulüplerimizin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içerisinde yer almayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.