Devre arasına 3 hafta kala Trabzonspor’da transfer çalışmaları da iyice hız kazandı. Kaynak arayışını sürdüren yönetim, bir yandan da listedeki oyuncularla temasları sürdürüyor. Bordo- Mavililer’in öncelikli takviye yapacağı bölgelerden biri sağ kanat. Abdülkadir Ömür’ün yaşadığı şanssız sakatlık sonrası burada bir boşluk oluşurken, teknik direktör Ünal Karaman son haftalarda Yusuf Sarı ile sorunu çözmeye çalışıyor. Yusuf verimli olsa da, bu bölgeye mutlaka takviye yapılacak. Sivassporlu Emre Kılınç için girişimlerde bulunan Trabzonspor, Hull City’den Kamil Grosicki’yi de gündeminde tutuyor.

Eskişehir oyuncu satacak

Radara giren son oyuncu 1.Lig’den... Eskişehirspor’un başarılı sağ kanadı Jesse Sekidika için nabız yoklanıyor. 23 yaşındaki Ganalı yıldız bu sezon çıktığı 14 maçta 8 gol, 2 asistlik müthiş bir performans gösterdi. Ekonomik sıkıntıdaki Es Es Ocak ayında mutlaka futbolcu satışı yapacak. Trabzonspor Yönetimi, oyuncunun maliyetini araştırıyor.

MİNİ YORUM (ÖMER NECATİ ALBAYRAK)

Ünal Karaman’la uçar!

Yaşı çok genç. Sürati en büyük artısı. Bundan dolayı da son derece özgüvenli. Özellikle savunma arkası koşularıyla 1. Lig’de olduğu gibi Süper Lig’de de dikkat çeken işler yapabilir. Taktik disiplin ve oyun anlayışına uyumu konusunda maç içerisinde sıkıntılar yaşayabilen bir oyuncu. Eskişehir’in şu anda onun eksiklerini giderecek bir ortamı ve durumu yok. Buna rağmen takımı sırtlıyor, lige damga vuruyor. Gelişime önem veren bir teknik adamın elinde, Ünal Karaman gibi saha için disiplini önplanda tutan bir teknik adamla evrileceği profil Trabzonspor’a uzun vadede de büyük kazanımlar sağlayabilir. Şimdilik çok iyi bir alternatif olmaya aday.