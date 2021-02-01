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Trabzonspor'dan son dakika bombası! Efecan Karaca...

Alanyaspor'dan Bakasetas'ı kadrosuna katan Trabzonspor Efecan Karaca için de resmi teklif yaptı. Transferin son günü iki takım arasında pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.

01 Şubat 2021, Pazartesi 11:49 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan son dakika bombası! Efecan Karaca...

Trabzonspor transferde son gün bombası patlatmak istiyor. Bordo-Mavili kulüp Alanyaspor'dan Bakasetas'ın ardından Efecan Karaca'yı da kadrosuna katmak istiyor.

Ahmet Ağaoğlu operasyonu yürütüyor

Başkan Ahmet Ağaoğlu Bakasetas transferinde olduğu gibi Efecan Karaca transferini de bizzat kendisi yönetiyor. Başkan Ağaoğlu ve Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu arasında pazarlıklar sürüyor.

Avcı Efecan'ı çok istiyor

Teknik direktör Abdullah Avcı Bakasetas'ın ardından Efecan Karaca transferinin de bitirilmesini istiyor. Efecan Karaca Avcı'nın Galatasaray alt yapısında eski oyuncusuydu.

8 sezondur istikrarlı bir şekilde Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca, Bu sezon 18 maçta forma giyip 4 asist yapmıştı.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL

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