Teknik direktör Abdullah Avcı, en çok sıkıntı çektiği bölgenin sol bek olduğunu söylerken, burada sezon boyunca 8 farklı isim kullandıklarını söylemişti. Bordo-Mavililer, 3 kulvarda mücadele edeceği yeni sezon öncesi sorunu kökünden çözmek istiyor. Daha önce menacerler vasıtasıyla PSG’den Kurzawa ve West Ham’dan Aaron Cresswell isimleri kulübe önerilirken, son iddia İspanya’dan... Fırtına’nın, Sevilla’nın İsveçli sol beki Ludwig Augustinsson’la ilgilendiği öne sürüldü. 28 yaşındaki başarılı oyuncu sezon başında Werder Bremen’den 5.5 milyon Euro karşılığında Sevilla’ya transfer oldu. Ancak La Liga’da beklenen etkiyi gösteremedi. Augustinsson’un yüksek bonservisi nedeniyle kiralanma ihtimali daha yüksek.

1 milyon Euro isteniyor

Yerlide Eren Elmalı öncelikli aday. Fırtına, Kasımpaşa’nın yıldızını takas artı para formülüyle çözmeye çalışıyor. İç piyasadaki diğer hedef ise Kazımcan Karataş. Altay’da gösterdiği performansla dikkat çeken 19 yaşındaki Kazımcan, Süper Lig ’de 23 maçta oynadı ve 2 asist yaptı. Belçika’nın Westerlo Kulübü, Kazımcan için 300 bin Euro’luk teklif yaparken, İzmir ekibi 1 milyon Euro istemişti.



