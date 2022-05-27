Süper Lig 'de şampiyonluğa ulaşan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor , iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı. Bordo mavili ekibin ilk hedefi ise sol bek transferi.

İsveç basınından Fotbolldirekt'te yer alan habere göre Trabzonspor, Sevilla'da forma şansı bulmakta zorlanan Ludwig Augustinsson ile ilgileniyor.

5 milyon Euro

Bordo-Mavili ekibin 28 yaşındaki İsveçli sol bek için 5 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir teklif sunabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

Forma şansı bulmakta zorlandı

Sevilla'ya sezon başında Werder Bremen'den transfer olan Ludwig Augustinsson, İspanyol ekibinde istediği süreleri almakta zorlandı. Teknik direktör Julen Lopetegui çoğu zamanda Marcos Acuna'ya fırsat verirken zaman zaman ise Karim Rekik'i sol bek mevkisinde kullandı.

Sevilla ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve İsveç Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyen Ludwig Augustinsson, bu sezon 27 maçta görev alırken, karşılaşmaların büyük bölümüne sonradan dahil oldu.



