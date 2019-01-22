Trabzonspor’dan seyirci atağı

Geçtiğimiz sezon seyirci ortalaması 20.138 olan Trabzonspor, bu sezon kendi evinde oynadığı lig maçlarında 30 bin seyirci ortalamasına yaklaştı. Passolig’ten alınan bilgiye göre bordo-mavili ekibin ev sahibi olduğu maçlar arasında en fazla seyircili maçı ligin 13. Haftasındaki Fenerbahçe karşılaşması olmuştu. Karadeniz Fırtınası’nın 2-1 galip ayrıldığı maçı tribünlerde 36.920 kişi seyretmişti.

Sezonun ilk 18 haftası geride kalırken puan tablosunda 5. sırada olan Trabzonspor’a seyircisinden tam destek geldiğini bir diğer göstergesi de Passolig Kart adetlerindeki artış oldu. Bordo mavili ekibi destekleyerek Passolig Kart alan taraftar sayısı 250 bini aştı.



