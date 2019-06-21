Fırtına’dan jet hızıyla İzmir ekibine cevap geldi. Bordo- Mavililer’in sitesinden yapılan açıklamada, “Kulüplerinde yaşanan işleyiş sorunları nedeniyle futbolcularıyla profesyonel sözleşme imzalamaktan imtina edenler, transferler gerçekleştikten sonra kulübümüze yönelik yakışıksız ifadeler kullanmışlardır. Genç futbolcuların kulübümüzle sözleşme imzalamasını ‘sonun başlangıcı’ olarak göstermek, ilgili futbolcuların kariyerlerinde yaşayacakları yükselişi ‘vahim bir tablo’ şeklinde yansıtmak kimsenin haddine değildir. Transferler yasal ve ahlaki bir şekilde gerçekleştirilmiştir” denildi.

Bir sene oynatamayabilir!

Salih Kavrazlı transferi ile ilgili önemli detaylara FANATİK ulaştı. Trabzonspor, şu anda 17 yaşında olan Salih için Altınordu muvafakatname vermediği takdirde genç oyuncuyu 18 yaşını doldurana kadar oynatamayacak. Öte yandan 2015’te Salih’in, Fırtına ile idmanlara çıktığı öğrenildi. O dönem Görelespor forması giyen Salih için kulübü 20 bin TL istiyor. Ancak Trabzon bu rakamı vermeyince, genç oyuncu Altınordu’nun yolunu tuttu.

Necati Albayrak