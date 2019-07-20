Gelecek sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edebilmek adına transfer çalışmalarına hız veren Bordo- Mavililer, santrfor için de arayışlarını harıl harıl sürdürüyor. Hugo Rodallega’nın Denizlispor’a gitmesinin ardından bu bölgeyi halen dolduramayan Trabzonspor, gündemine iki ismi aldı. Fırtına, geçtiğimiz sezon 29 gol atarak Köln’ü yeniden Almanya Bundesliga 1’e çıkaran Simon Terodde ile Belçika’da Anderlecht’te başarılı bir sezon geçiren Ivan Santini için harekete geçti.

Öncelik Terodde

İki isimden birini kadrosuna katmayı planlayan Karadeniz ekibinin ilk hedefi Terodde olacak. 31 yaşındaki golcü, hava topu hakimiyeti, takım oyunu, kısa pas becerisi ve savunma arkasına yaptığı koşular ile ön plana çıkıyor. Santini ise bu alanlarda Alman futbolcunun bir adım gerisinde. Bu nedenle teknik direktör Ünal Karaman’ın önceliğini Terodde’ye verdiği öğrenildi. İki isim için istenen bonservis bedelinin ise 3 milyon Euro civarında olduğu bildirildi. Trabzonspor Yönetimi’nin düşündüğü rakamın ise 2.5 milyon Euro olması nedeniyle çalışmalar sürdürülüyor.