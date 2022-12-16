Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Samsunspor ile karşılaşacak Trabzonspor , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. İzinli olan Larsen de antrenmanda yer alırken, Denswil'in sağlık durumu hakkında da açıklama yapıldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Dünya Kupası nedeniyle izinli olan Larsen de çalışmalara katıldı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, Samsunspor maçı hazırlıklarına 18 Aralık Pazar günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Stefano Denswil’in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor Kulüp Doktoru Halil Polat, Stefano Denswil’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Polat, "Futbol A Takımımızın dün yapılan antrenmanı esnasında sağ uyluk arka bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Stefano Denswil’in yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

Gökmen Şahin / TRABZON (İHA)