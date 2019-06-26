Trabzonspor'dan Rotterdam'a rest

Halil Dervişoğlu için Hollanda'ya çıkarma yapan Karadeniz temsilcisi pazarlıklarda resti çekti. Sparta Rotterdam, genç oyuncu için 2 milyon Euro isterken, Fırtına 1 milyon Euro önerdi ve beklemeye geçti.

26 Haziran 2019, Çarşamba 06:01
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Trabzonspor'dan Rotterdam'a rest

Gençlik operasyonu kapsamında Halil Dervişoğlu’nu renklerine bağlamak isteyen Trabzonspor yönetimi geçtiğimiz günlerde Hollanda’ya bir çıkarma yapmıştı. Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp önderliğinde 19 yaşındaki futbolcu için Sparta Rotterdam ile pazarlık masasına oturan Bordo- Mavililer, kıran kırana süren görüşmelerde 1 milyon Euro’luk teklif sundu.

İlk etapta 1.5 milyon Euro’dan kapıyı açan Kırmızı-Beyazlılar ise artan talipler nedeniyle istediği rakamı 2 milyon Euro’ya çıkardı.

Halil kolaylık istedi

Yönetim ise tavrını net bir şekilde ortaya koydu ve 1 milyon Euro’dan fazlasını veremeyeceklerini Hollandalı yetkililere iletti. Genç oyuncu ile her konuda anlaşan Karadeniz ekibi transferde artık beklemeye geçti. Aslen Trabzon’lu olan Halil’in, Türkiye’ye gelmek istemesi nedeniyle Rotterdam’a baskı yaptığı ve görüşmelerde kolaylık istediği de gelen haberler arasında.

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