Sezon sonunda Avrupa Kupaları’na katılma yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, iç transferde harekete geçti.

Gelecek sezon kadrosunu korumak isteyen Trabzonspor, bu doğrultuda ilk olarak sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hugo Rodallega ile pazarlık masasına oturacak.

Bu sezon attığı 12 golle dikkat çeken 33 yaşındaki futbolcuya 1 senelik yeni kontrat önerilecek. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun, yılda 1.6 milyon Euro kazanan tecrübeli santrfora yeni sözleşmede 1 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi.

Karaman’dan olumlu rapor

Fırtına aynı zamanda Caleb Ekuban için de düğmeye bastı. Sezon başında İngiliz ekibi Leeds United’dan kiralanan Ganalı futbolcu için teknik direktör Ünal Karaman olumlu rapor verdi.

Bordo-Mavili yönetimin, 1 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan 24 yaşındaki futbolcu için Ada temsilcisi ile en kısa zamanda görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

Ağaoğlu ve kurmayları, sezon sonunu beklemeden Ekuban’ın bonservisini almayı hedefliyor.