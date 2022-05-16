Süper Lig 'de 2021- 22 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor 'un kutlamaları hız kesmiyor. Önceki gün Trabzon'da denizde başlayıp şehrin sokaklarına yayılan ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde zirve yapan bir şölenle kupasını kaldıran bordo-mavililer, festivale İstanbul'da devam etti.

REKORLARIN TAKIMI

Kendi sahasındaki zemin hasarı nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınan Altay maçı için yönetimin bilet fiyatlarında indirime gitmesinden sonra 70 bin seyirci, karşılaşmayı tribünden takip etti. Olimpiyat Stadyumu'nda tarihinin en yüksek seyirci rakamlarından birine ulaşan bordo-mavililer, İstanbul'u adeta bayram yerine çevirdi. Mücadele öncesinde futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı, tribüne çağrılarak alkışlandı. Karşılaşma sonu ise kupa ile atılan turda coşku tavan yaptı.

30 MİLYON TL HASILAT

Trabzonspor yönetiminin taraftardan gelen talep sonrası dünkü maçın bilet fiyatlarında indirime gitmesi sonrası olay olmuş ve 20 dakika içinde tüm biletler tükenmişti. 70 bin kişinin geldiği Olimpiyat Stadı'nda 30 milyon TL'lik hasılat elde edildiği öğrenildi.

AKIN AKIN OLİMPİYAT'A

Karşılaşma için saatler öncesinden yola çıkan Trabzonsporlu taraftarlar, konvoylar oluşturarak stada geldi. Trafik kilitlenirken, araçlar stada ulaşabilmek için uzun süre yolda kaldı. Bazı taraftarlar araçlarını bırakarak yürümeyi tercih etti. Giriş kapılarında da uzun kuyruklar oluştu. (Sabah)