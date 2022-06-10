Bordo-Mavililer tarihi sezonda hem sahada hem kasada kazandı. 37 yıl sonra gelen şampiyonluk dünyanın dört bir tarafında kutlanmaya devam ederken, ürün ve forma satışlarında rekor kırıldı. Mayıs sonu itibarıyla TS Club cirosunun 200 milyon TL seviyesine ulaştığı belirtilirken, hedeflenen rakamın da üstüne çıkıldı. Daha önce bir sezonda mağazacılık faaliyetlerinden en fazla 85 milyon TL’lik ciro yapılmıştı. Şampiyonlukla birlikte bu gelir 2.5 katına ulaştı. Forma satışında ise 250 bin bandı yakalandı. Üstelik bu rakama şampiyonluk formaları dahil değil. Fiyatı 749 TL olan şampiyonluk formalarından kısa sürede 20 bin adet satılırken, siparişler devam ediyor.

Yeni formalar temmuzda...

Daha önce 192 bin olan forma satış rekorunu aylar önce kıran Trabzonsporlu taraftarlar, yeni sezon formalarını ise önümüzdeki aydan itibaren alabilecek. Temmuz ayının başında 2 farklı formanın mağazalarda olacağı, ay sonuna doğru da 3. tasarımın görücüye çıkacağı belirtildi. Öte yandan özel seri olarak üretilen 61 adet şampiyonluk kupası da ilerleyen süreçte satışa sunulacak.

Safa Can Konuksever