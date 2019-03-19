45 yıllık Süper lig tarihinde 129 yabancı transferi yapan Trabzonspor, en çok katkıyı bu sezon aldı.

Bordo-Mavili takımın kadrosundaki yabancılar, ligde atılan 45 golün 33’ünün altına imza attı. Rodallega 12 golle zirvede yer bulurken, onu 8 golle Anthony takip etti. Ekuban 4, Novak ile Sosa 3’er, Onazi 2 ve Amiri 1 kez ağları havalandırdı.

Aynı zamanda Fırtına, 26 maçta elde ettiği 43 puanın 40’ını yabancıların gol attığı karşılaşmalarda topladı. Trabzonspor tarihinde bu sezona kadar yabancıların en çok gol attığı sezon 1995-1996’ydı. O dönem Şota ve Archil kardeşler 30 kez rakip fileleri havalandırmıştı.