Trabzonspor'dan rekor

Trabzonspor, yabancı futbolcularından en fazla verim aldığı sezonu yaşıyor. Bordo- Mavililer’in ligde attığı 45 golün 33’ü yabancılardan geldi.

19 Mart 2019, Salı 05:55
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Trabzonspor'dan rekor

45 yıllık Süper lig tarihinde 129 yabancı transferi yapan Trabzonspor, en çok katkıyı bu sezon aldı.

Bordo-Mavili takımın kadrosundaki yabancılar, ligde atılan 45 golün 33’ünün altına imza attı. Rodallega 12 golle zirvede yer bulurken, onu 8 golle Anthony takip etti. Ekuban 4, Novak ile Sosa 3’er, Onazi 2 ve Amiri 1 kez ağları havalandırdı.

Aynı zamanda Fırtına, 26 maçta elde ettiği 43 puanın 40’ını yabancıların gol attığı karşılaşmalarda topladı. Trabzonspor tarihinde bu sezona kadar yabancıların en çok gol attığı sezon 1995-1996’ydı. O dönem Şota ve Archil kardeşler 30 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

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