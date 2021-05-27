Şampiyonluk kadrosu için erkenden düğmeye basan Bordo-Mavililer, Gervinho ve Peres’i renklerine bağladı, Fode Koita’yla da her konuda anlaştı. Forvet ve sol bek transferleri konusunda görüşmelere devam eden Bordo-Mavililer, orta sahaya ise lider karakterli ve tecrübeli bir isim alacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, Karagümrük’ün 35 yaşındaki Arjantinli yıldızı Biglia’yı çok beğenirken, 1 yıl daha kontratı bulunan Tangocu için temaslar sürüyor. Ancak gündemde çok önemli bir oyuncu daha var: Marek Hamsik...

Çıkış maddesi var

Çin’de forma giydiği dönemde de adı Trabzonspor’la anılan Hamsik, Mart ayında Göteborg ile anlaşmıştı. EURO 2020’ye hazır bir şekilde gitmek isteyen ve Çin’den ayrıldığı süreçte İsveç’te transfer dönemi açık olduğu için tercihini bu yönde kullanan Hamsik, cüzzi bir maaş karşılığında Göteborg formasını giyiyor. Ağustos’a kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Hamsik’in sözleşmesinde bedelsiz çıkış maddesi olduğu konuşuluyor.

EURO 2020 için...

8. haftası geride kalan İsveç Ligi’ne Avrupa Şampiyonası nedeniyle Temmuz ayına kadar ara verilecek. Hamsik de Slovakya Milli Takımı’nda olacak. Slokvaya’nın açıklanan geniş kadrosunda Marek Hamsik’in ismi yer alırken, kesin liste 1 Haziran tarihinde duyurulacak. 126 kez milli formayı terleten Hamsik, ülkesinde bu alanda rekorun sahibi.