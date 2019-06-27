Trabzonspor’un gençlik operasyonu aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar Fıratcan Üzüm, Yusuf Sarı, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı gibi isimlerle anlaşma sağlayarak kadro derinliğini artıran Bordo-Mavililer, arayışlarına hem yurt içinde hem de yurt dışında dört koldan devam ediyor.

Bu paralelde Karadeniz temsilcisinin radarına giren İkinci Lig ekiplerinden Pendikspor’un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Tunç ile de anlaşma sağlandı. En kısa zamanda resmi imzayı atıp Trabzon’da başlayacak olan kampa katılması beklenen başarılı futbolcudan beklentinin bir hayli büyük olduğu öğrenildi.

Halil de sıcak saatler

Bu arada Halil Dervişoğlu transferinde de her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Hollanda temsilcisi Rotterdam’ın son olarak 1.5 milyon Euro’ya indiği ve ikinci satıştan pay hakkını muhafaza ettiği öğrenilirken, Trabzonspor ise 1 milyon Euro’dan yukarı çıkmıyor. Önümüzdeki hafta başına kadar bu transferin de netlik kazanması beklenirken, yıldız oyuncunun ailesinin de Rotterdam kulübünün yetkilileriyle sürekli olarak temas kurduğu ve indirim talep ettiği gelen haberler arasında.

MİNİ YORUM (Sinan Yücer-Pendikspor teknik direktörü)

Hocasına sorduk: Büyük potansiyel

Pendikspor’da uzun yıllardır başarıyla görev yapan, Türk futboluna birçok gencin kazandırılmasında başrol oynayan Sinan Yücer, Taha Tunç’u FANATİK’e anlattı. Altyapıdan çıkarıp şans verdiğimiz, güvendiğimiz oyunculardan biriydi. Zaten milli takıma gönderdiğimiz isimlerden biri. Trabzonspor geçen sezondan bu yana uygulamış olduğu genç oyuncu politikasına uygun, doğru bir oyuncu aldı. Taha Tunç, orta sahada oyunu iki yönlü oynayabilen, pas becerisi yüksek ve gole yakın bir futbolcu. Trabzonspor’da kuvvet eksiğini de giderip yeteneklerinin üzerine koyarsa büyük bir potansiyel ortaya çıkarabilir” diye konuştu.



