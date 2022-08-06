Olimpiyat Stadı son yıllarda Trabzonspor ’un adeta ikinci evi oldu... 2020’de Türkiye Kupası’nı, son 2 yılda da Süper Kupa’yı burada kazanan Bordo-Mavililer, 15 Mayıs 2022’de ise Süper Lig Kupası ile 75 bin taraftarının önünde tur atmıştı. Karadeniz ekibi, İstanbulspor karşısında da kazanma geleneğini sürdürdü. Ligin yeni takımını 2-0’lık skorla deviren Bordo- Mavililer, Olimpiyat’taki son 7 maçın hepsinde galip geldi.

10 bin taraftar...

Söz konusu 7 galibiyetin 4’ünü iki ve daha farklı skorlarla alan Trabzonspor, kalesinde toplamda sadece 3 gol gördü. 1 hafta önce oynanan Süper Kupa maçında yaklaşık 35 bin taraftarı Trabzonspor’a destek verirken, dün ise bu rakam 10 bin seviyelerindeydi. Biletlerin 261 TL’den satışa çıkması bu durumda etkili olsa da, karşılaşma sonunda yine futbolcularla taraftarların karşılıklı üçlü çektirme şovu vardı.