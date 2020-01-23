Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Denizlispor rövanşta rakibini 2-0 mağlup edince karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışları sonunda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan bordo-mavili ekip adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu.

93. dakikada yaşanan bir pozisyon ise büyük tartışma yarattı. Nwakaeme, ceza sahasına girmek üzereyken Lopes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Ali Şansalan, Nijeryalı yıldızın kendisini yere bıraktığı gerekçesiyle sarı kartını çıkardı. Nwakaeme, karta itiraz edince maçın hakemi ikinci sarıdan kırmızı kartla Trabzonsporlu oyuncuyu dışarı gönderdi.

Maçın uzatma dakikalarında üst üste 2 sarı kart gören ve Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçında cezalı duruma düşen Nwakaeme, bu kararın ardından çılgına dönerken, maçın hakemi Şansalan'a uzun süre tepki gösterdi.

Trabzonspor cephesi, kartın hatalı olduğunu düşünürken, resmi hesaptan flaş bir paylaşım geldi. Trabzonsporlu futbolcuların maçın kahramanı Erce'ye koştuğu fotoğrafa, “Ali yazar, Erce bozar” notu düşüldü. Bu paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.



