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Trabzonspor'dan Nurullah Aslan hamlesi

Son dakika Trabzonspor transfer haberi...İlk olarak Samsunspor’un 2.02’lik dev kalecisi Nurullah Aslan’ın peşine düşen bordo mavililerin listesinde Rizespor’dan Tarık Çetin, Gaziantep’ten Günay Güvenç ve Göztepe’den İrfancan Eğribayat da bulunuyor.

23 Haziran 2022, Perşembe 09:50 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan Nurullah Aslan hamlesi

Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet’nin transferi konusuna Aston Villa ile 3.5 milyon Euro’ya el sıkışan Trabzonspor ’da şimdi gözler kaleci transferine çevrildi.

Uğurcan Çakır’ın yedeği olan Erce Kardeşler ve Arda Akbulut ile yollarını ayırma kararı alan bordo mavili yönetimin gündeminde ilk sırada Yılport Samsunspor’un file bekçisi Nurullah Aslan bulunuyor.

26 MAÇIN 10'UNDA GOL YEMEDİ

25 yaşında ve 2.02 metre boyundaki Nurullah’ı, Süper Lig’den Gaziantep, MKE Ankaragücü ve Aytemiz Alanyaspor da istiyor.

3 yıldır Samsunspor kalesini koruyan Nurullah, bu sezon 26 karşılaşmada 23 gol yerken, 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Trabzon’un kaleci adayları arasında Rizespor’dan Tarık Çetin, Gaziantep ten Günay Güvenç ve Göztepe ’den İrfancan Eğribayat da bulunuyor. (Hürriyet)

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