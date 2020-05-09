Devam etmesi planlanan 2019-20 sezonunu şampiyon tamamlama hedefinde olan Trabzonspor, yeni sezon için de transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen son isim Leicester City forması giyen Nampalys Mendy oldu.

Le 10 Sport'un haberine göre birçok takımın transfer listesinde yer alan oyuncu için İtalyan ekibi Udinese ile birlikte Trabzonspor, resmi teklifte bulunan ekipler oldular.

Gomis ile olan akrabalığı nedeniyle bir dönem ismi Galatasaray ile de anılan Mendy, 2016'nın yaz transfer döneminde Nice'ten Leicester'a 15.5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle gitmişti. O dönemde Chelsea'ye transfer olan Kante'nin yerini doldurması bekleniyordu.

Alt yaş gruplarının hemen hemen her kategorisinde Fransa Milli Takımı formasını giymiş olan 27 yaşındaki oyuncunun Leicester ile olan kontratı sezon sonunda bitiyor.