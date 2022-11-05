UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda, 6. maçlar sonunda 9 puan toplayan Trabzonspor , son oynanan maçta Macar ekibi Ferencvaros'u mağlup etmeyi başardı. 9 puan toplamasına rağmen grupta aldığı sonuçlarla 3. olan ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor, UEFA Kulüp Sıralamasında çılgın bir yükseliş yaşadı.
Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Kopenhang’a 2-1 ve 0-0’lık skorlarla elenen Bordo- Mavililer, UEFA Kulüp Sıralaması’nda 113 basamak birden yükseldi. 226. sırada Avrupa serüvenine başlayan Trabzonspor, şu anda 113. sırada yer alıyor.
Bu sezon 6 bin puan toplamayı başaran Trabzonspor’un toplam puanı ise 11 bin 500 oldu.
Trabzonspor’un Konferans Ligi’nde alacağı sonuçlarla daha da yüksele çıkarması bekleniyor.
İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER
Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri:
• Fiorentina
• Anderlecht
• Lech Poznan
• Partizan
• Dnipro-1
• Gent
• CFR Cluj
• Basel
(61saat)