UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda, 6. maçlar sonunda 9 puan toplayan Trabzonspor , son oynanan maçta Macar ekibi Ferencvaros'u mağlup etmeyi başardı. 9 puan toplamasına rağmen grupta aldığı sonuçlarla 3. olan ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor, UEFA Kulüp Sıralamasında çılgın bir yükseliş yaşadı.

Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Kopenhang’a 2-1 ve 0-0’lık skorlarla elenen Bordo- Mavililer, UEFA Kulüp Sıralaması’nda 113 basamak birden yükseldi. 226. sırada Avrupa serüvenine başlayan Trabzonspor, şu anda 113. sırada yer alıyor.

Bu sezon 6 bin puan toplamayı başaran Trabzonspor’un toplam puanı ise 11 bin 500 oldu.

Trabzonspor’un Konferans Ligi’nde alacağı sonuçlarla daha da yüksele çıkarması bekleniyor.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri:

• Fiorentina

• Anderlecht

• Lech Poznan

• Partizan

• Dnipro-1

• Gent

• CFR Cluj

• Basel





(61saat)



