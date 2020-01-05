Ligin ilk yarısını zirvenin sadece 5 puan uzağında kapatan ve sezon sonunda ipi göğüslemeyi hedefleyen Karadeniz devi, transfer çalışmalarında gaza bastı. Teknik direktörlük görevi için yardımcı hoca Hüseyin Çimşir ile yola devam etme kararı alan Fırtına, ilk bombasını Badou Ndiaye ile patlatmıştı. Senegalli oyuncu ile orta sahadaki kaliteyi iyice artıran Bordo- Mavililer şimdi ise gözünü kanat oyuncularına çevirdi. Trabzonspor bu doğrultuda Mustapha Bundu ve Todor Nedelev’in peşine düştü.

21 maç 8 gol, 9 asist...

Abdülkadir Ömür’ü sakatlığa kurban veren, Avdijaj ve Yusuf Sarı’dan da tam anlamıyla istediği verimi alamayan Trabzonspor’un ilk hedefi Danimarka’da Aarhus forması giyen Bundu... Bu sezon çıktığı 21 maçta 8 gol, 9 asistle yıldızlaşan 22 yaşındaki oyuncunun transferi zor gözükse de Bordo-Mavili yönetimin her türlü şartı zorlayacağı gelen haberler arasında. Hem santrfor hem de kanatlarda görev yapabilen Bundu’nun da daha iyi bir ligde forma giymek için Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Türkiye’ye davet ettiler

Fırtına’nın listesindeki bir diğer isim ise Nedelev... Bulgaristan’ın Botev Plovdiv takımında oynayan Nedelev için bir süredir temaslar sürüyordu. Görüşmelerde büyük mesafe kateden Karadeniz devinin, Bulgar oyuncuyu, Türkiye’ye davet ettiği iddia edildi. Yönetim, kanatlarda oynamasının yanı sıra forvet arkasında da forma giyebilen 26 yaşındaki oyuncunun transferi ile 34 yaşındaki Sosa’nın da rahatlayacağını düşünüyor. Bu doğrultuda hem Nedelev hem de Plovdiv’le görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.

‘Ayrılacağını bildirdi’

Botev Plovdiv Teknik Direktörü Ferrario Spasov, Bulgar basınına konuştu. Nedelev’in ayrılık ateşini yaktığını belirten Spasov, “Nedelev’e yabancı kulüplerden teklifler var. Kendisi de artık yurt dışında oynama zamanı geldiğini ve ayrılacağını bana bildirdi” dedi.