Trabzonspor’dan Mustafa Akbaş açıklaması

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Mustafa Akbaş’ın yakın çevresine yaptığı iddia edilen açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mustafa Akbaş’ın medyada yer alan ve yakın çevresine yaptığı iddia edilen açıklamalara dayandırılan haber gerçeği yansıtmamaktadır. Futbolcumuz Mustafa Akbaş’ın ne basın mensuplarına ne de yakın çevresine kesinlikle böyle bir beyanı olmamıştır." denildi.

Mustafa Akbaş ile ilgili medyada çıkan haberlerde, bordo-mavili futbolcunun devre arası ya da sezon sonunda takımdan gitmeyi düşündüğüne yönelik açıklamalarda bulunduğu iddia edilmişti.

AA