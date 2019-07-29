Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü Haliç’te yapılan meşale etkinliği ile kutlandı. Sütlüce’de yapılan kutlamalara Başkan Ahmet Ağaoğlu ve çok sayıda Trabzonspor taraftarı katılım gösterdi. Konser ve horon gösterileri ile gün boyu süren kutlamalarda Ağaoğlu, tekne ile Haliç’e açılarak taraftarlarla birlikte meşale yaktı.

Başkan Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarı ile her sene yaptıkları etkinliği bu sene de büyük bir mutlulukla gerçekleştirdiklerini ifade ederek şöyle devam etti: “Her sene meşaleyi burada ateşliyoruz. İstanbul’da yakarak Trabzon’a gidiyoruz. Yavaş yavaş herkesi camianın içerisine çekmeye çalışıyoruz. Her sene yapılan bir etkinlik. Bu etkinliği düzenleyen gurbetçi gençlere ve İstanbul’daki taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Birazdan Haliç’i kırmızıya boyayacağız. Kimse yanlış anlamasın, bu bir şenlik. Taraftarla bütünleşmenin en güzel mesajını veriyoruz. Taraftarlarımızla birlikte biz bize, yan yana.”

‘Dünyanın her yerindeyiz’

“Birlikte olduğumuz zaman çok güzel oluyoruz. Aynı zamanda biraz da tehlikeli oluyoruz. Rakiplere güç gösterisi şeklinde algılanırsa daha gerçekçi olur. Trabzonspor, dünyanın her yerinde taraftarı olan tek kent takımı. Napoli de kent takımı ama İtalya’ya gittiğiniz zaman Trabzonsporlu bulursunuz fakat Türkiye’ye geldiğinizde Napoli taraftarı bulamazsınız. Onun için bu büyük takım taraftarı her şeyin en güzeline layık” dedi.