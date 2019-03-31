Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başlayan ve önceliği genç oyunculara veren Trabzonspor, Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki stoperi Yıldırım Mert Çetin'i listeye aldı.

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren genç oyuncu ile menajerler aracılığıyla temasa geçen bordomavililer, anlaşma sağlanması halinde Başkent temsilcisine teklif sunacak. Ancak Mert Çetin için Lille Kulübü'nün de girişimlerinin olduğu ve sezon başında Zeki Çelik'i kadrosuna katan Fransız ekibinin yüksek bir teklif yapma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Ankara ekibiyle bu sezon 19 maça çıkan Mert Çetin'in kulübüyle sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

(Sabah)