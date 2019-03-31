Trabzonspor'dan Mert Çetin’e kanca

Yeni sezonda kadrosuna katmak istediği 22 yaşındaki stoper Mert Çetin için Gençlerbirliği’ne teklif sunacak Trabzonspor'un en ciddi rakibi ise Fransa’dan Lille kulübü.

31 Mart 2019, Pazar 10:15
- A +
Trabzonspor'dan Mert Çetin’e kanca

Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başlayan ve önceliği genç oyunculara veren Trabzonspor, Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki stoperi Yıldırım Mert Çetin'i listeye aldı.

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren genç oyuncu ile menajerler aracılığıyla temasa geçen bordomavililer, anlaşma sağlanması halinde Başkent temsilcisine teklif sunacak. Ancak Mert Çetin için Lille Kulübü'nün de girişimlerinin olduğu ve sezon başında Zeki Çelik'i kadrosuna katan Fransız ekibinin yüksek bir teklif yapma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Ankara ekibiyle bu sezon 19 maça çıkan Mert Çetin'in kulübüyle sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

(Sabah)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.