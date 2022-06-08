Süper Lig 'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'dan heyecanlandıran paylaşım... Bordo-Mavililer tam 1 sene önce yani 8 Haziran 2021'de Slovak süperstar Marek Hamsik'in transferini 'Grande' başlığıyla anonsladığı paylaşımını, "İşimiz henüz bitmedi. Daha yeni başlıyoruz" ifadeleriyle alıntıladı.

Mesajın sonuna da kupa emojisinin konulduğu paylaşım, bir kesim tarafından ' Trabzonspor transfer ateşini yaktı' şeklinde yorumlanırken, birçok futbolseverin de kafasında soru işareti yarattı.





Fırtına'nın bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

İşte o paylaşım: