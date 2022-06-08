Trabzonspor'dan merak uyandıran paylaşım!
Şampiyon Trabzonspor yeni sezonun transfer çalışmalarına başlarken, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Bordo-Mavililer tam 1 sene önce Marek Hamsik'in transferini anonsladığı paylaşımı alıntılayarak, "İşimiz henüz bitmedi. Daha yeni başlıyoruz" ifadeleriyle yeniden paylaştı.
Süper Lig 'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'dan heyecanlandıran paylaşım... Bordo-Mavililer tam 1 sene önce yani 8 Haziran 2021'de Slovak süperstar Marek Hamsik'in transferini 'Grande' başlığıyla anonsladığı paylaşımını, "İşimiz henüz bitmedi. Daha yeni başlıyoruz" ifadeleriyle alıntıladı.
Mesajın sonuna da kupa emojisinin konulduğu paylaşım, bir kesim tarafından ' Trabzonspor transfer ateşini yaktı' şeklinde yorumlanırken, birçok futbolseverin de kafasında soru işareti yarattı.
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Fırtına'nın bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
İşte o paylaşım: