Bernard Mensah..Şüphesiz ki transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ganalı yıldız orta saha oyuncusunun bu doğrultuda uzun süredir Galatasaray ile görüştüğü ve Sarı-Kırmızlı ekibe yakın olduğu konuşuluyordu. Ancak Mensah’ın ülkesinin basınında yer alan haberler gündeme bomba gibi düştü. 25 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor’un devrede olduğu Ghana Soccer Net adlı medya kuruluşunda yer aldı. Edinilen bilgilere göre Karadeniz ekibinin, Mensah için 2 milyon Euro’luk bir teklif sunmaya hazırlandığı bilgisine ulaşıldı. Ancak ortada ufak bir pürüz var.

Kaynak arayışı sürüyor

Kayserispor’a, Atletico Madrid’den transfer edilen Bernard Mensah’ın, 3.6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu henüz ödenmedi. Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılı ekibin, söz konusu ücretin ödenmesi halinde 25 yaşındaki yıldızı satmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu nedenle orta sahasını güçlendirmek ve alternatiflerini artırmak isteyen Trabzonspor’un da çalışmalara başladığı belirtildi. Son olarak Karadeniz ekibinin kaynak arayışında olduğu ve bayram sonrasında bu anlamda çalışmalarına hız vereceği belirtildi.