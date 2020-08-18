Amiens'in Kolombiyalı kanat oyuncusu Stiven Mendoza için araştırmalara başlayan ve harekete geçen Bordo-Mavililer, Fransız ekibi ile pazarlıklarına devam ediyor. Amiens, 28 yaşındaki futbolcu için 2.5 milyon Euro bonservis talep ederken, Trabzonspor da bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor.

Duruma göre hareket...

Pazarlıklar kıran kırana devam ederken, bu görüşmelerden bir sonuç alınamaması durumunda farklı bir formül de masada. Satın alma opsiyonlu kiralamayı da seçenekler arasında tutan Fırtına görüşmelerin durumuna göre hareket edecek.

Geçen sezon 17 maçta 6 kez ağları sarsan Mendoza, 2018'de Amiens'e, Corinthians'tan 1 milyon Euro'ya transfer olmuştu.