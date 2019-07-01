Önceliğini golcü transferine veren Trabzonspor’da Tim Matavz ismi öne çıktı. Bordo-Mavililer’in yaklaşık 1 aydır peşinde oldukları Vitesseli oyuncu ile görüşmelere ara vermeden devam ettikleri ve bu transferin olumlu bir şekilde ilerlediği kaydedildi.

30 yaşındaki Sloven golcünün Trabzonspor’da forma giyme fikrine sıcak baktığı ancak kulübü ile olan görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı ifade edildi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli golcü için Hollandalı yöneticilerin 3.5 milyon euro bonservis bedeli istemeleri bu transferde şu anda görünen en büyük engel.

Golcü için en fazla 2 milyon euroluk bir bütçe ayıran Trabzonspor rakamı bu seviyeye çekebilirse Matavz’da mutlu sona umaşacak. Bordo-Mavililer bu rakamın altına inme şansı yakalarsa hemen ikinci bir golcü için de zemin yoklayacak. Karadeniz ekibini ilgilendiği bir diğer golcü olan Jonathas için de kiralık formülü devreye sokulacak.

Kaynak: Star